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الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:58 ص

"تويتر" يغلق 4700 حساب إيرانى

تويتر
تويتر
وكالات
dostor.org/2667646

أزال موقع "تويتر" للتدوين المصغر أكثر من 4700 حساب تم إنشاؤها في إيران وتعتقد شركة التواصل الاجتماعي أنها مرتبطة أو تدعمها الحكومة الإيرانية.

وقالت الشركة الأمريكية في مدونة إن الحسابات البالغ عددها 4779 حسابًا، التي تم إنشاؤها في إيران، كانت من بين حوالي 5 آلاف حساب مرتبط بعمليات معلوماتية تدعمها الدولة قامت تويتر بإيقافها.

وأشارت إلى أن الحسابات الأخرى قد تم إنشاؤها في روسيا وإسبانيا وفنزويلا.

وقامت بعض الحسابات الإيرانية بتغريد الأخبار العالمية "التي كانت غالبا ذات زاوية تصب في صالح وجهات النظر الدبلوماسية والجغرافية الاستراتيجية للدولة الإيرانية".

وقالت تويتر إن هناك نوعا آخر من الحسابات يستخدم مجموعة من الشخصيات المزيفة لاستهداف محادثات بشأن قضايا سياسية واجتماعية داخل إيران وعالميا.

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