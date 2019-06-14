هاتف مدرّع من "سامسونج"

أعلنت "سامسونج" عن نيتها إطلاق هاتف Galaxy Xcover 4s، القادر على تحمل الصدمات وأصعب الظروف المناخية.



ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف، هو هيكله المتين المقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، والقادر على مقاومة الصدمات والخدوش، وتحمل درجات التفاوت الشديد في الحرارة والبرودة، ليعمل في أصعب الظروف المناخية، وفق معايير MIL-STD 810G.



وزود هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5 بوصات، بدقة عرض (1280720) بيكسل، ومعالج Exynos 7885 ثماني النوى، بتردد 1.6 جيجا هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير.