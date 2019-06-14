صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.



وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 55.10 نقطة، أو ما يعادل 0.26%؛ ليصل إلى 21087.10 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.12 نقطة، أو ما يعادل0.27%، ليصل إلى 1545.62 نقطة.



يذكر أن مؤشر نيكي القياسي ارتفع في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة وصعد نيكي 0.08 في المئة مسجلا 21049.41 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة ليصل إلى 1543.42 نقطة في بداية التعامل.