ترامب مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن منافسه فى الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.



وقال ترامب ردًا على سؤال لقناة «آي بي سي نيوز» حول ما قد يفعله في حال عرضت عليه دولة مثل روسيا أو الصين مثل هذه المعلومات: «أظن أنك ربما تريد أن تستمع ليس هناك أي خطأ في الاستماع».



ونفى اعتبار ذلك بأنه يرقى ليكون بمثابة تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية، وقال: «هذا ليس تدخلًا، هم يملكون معلومات أظن أني قد آخذها».



وأضاف: «لو ظننت بوجود شيء خاطئ، ربما أذهب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما لو ظننت أن هناك خطأ ما».



وأدت اتصالات فريق ترامب مع شخصيات روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى إطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق أولي حول طبيعة هذه الصلات، ثم حقق المدعي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل مع الروس وإعاقة للعدالة، إضافة إلى جهود مشابهة مستمرة في الكونجرس.