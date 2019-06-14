إيمونيكى: لدينا بعض الأخطاء سنعكف على علاجها

قال إيمانويل ايمونيكي، المدير الفني للمنتخب التنزاني، إنه راضي تمامًا عن الأداء الذي قدمه لاعبو فريقه أمام المنتخب الوطني المصري في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد برج العرب والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد، في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية.



وقال "إيمانويل"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن فريقي اكتسب خبرات جيدة خاصة أننا نواجه فريقًا بحجم منتخب مصر الذي يضم مجموعة من النجوم في مختلف صفوفه".



وأضاف أن المنتخب المصري خاض المباراة بأسلوب هجومي، مما تسبب في لعب مباراة مفتوحة خاصة في الشوط الثاني.



وتابع قائلا: "بلاشك لدينا بعض الأخطاء سنعكف على علاجها عند العودة إلى القاهرة"، مشيرًا إلى أن هدف تنزانيا من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية اكتساب مزيد من الخبرات خاصة أنها المشاركة الأولى لتنزانيا بعد 39 سنة من الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية.

