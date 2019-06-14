هدف باتو يمنح ساو باولو التعادل مع أتليتيكو مينيرو

أحرز ألكسندر باتو هدفه الثالث في الموسم ليمنح ساو باولو التعادل 1-1 مع مستضيفه أتليتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية.



وافتتح أليراندرو التسجيل لمينيرو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.



وأدرك باتو مهاجم ميلانو السابق التعادل في الدقيقة 72.



ويحتل مينيرو المركز الخامس وله 16 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على ساو باولو صاحب المركز التاسع.



وألكساندر باتو، هو لاعب كرة قدم برازيلي في نادي تيانجين تشوانجيان الصيني، من مواليد 2 سبتمبر1989 بدأ مسيرته الكروية مع نادي إنترناسيونال البرازيلي في عام 2006، وقد لعب معهم حتى عام 2007، وشارك معهم في 26 مباراة وسجل 12 هدف، وانتقل في عام 2007 إلى إيه سي ميلان بمبلغ 20 مليون يورو وهو لا يزال في السابعة عشر من عمره.