هواوى تتحدى جوجل.. وتطلق بديلا لـ"أندرويد"

قال مسؤول تنفيذي في شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونجمنج" ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد".



وقال نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات، أندرو وليامسون، في مقابلة إن هواوي سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونجمنج"، الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز في الصين.



وتظهر بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن هواوي قدمت بالفعل طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونجمنج" في عدد من الدول.



وتصف الولايات المتحدة شركة "هواوي" بأنها تهديد على الأمن القومي، كما أدرجت الشركة على القائمة السوداء التي تمنع شركات أميركية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى دون الحصول على تصريح حكومي.