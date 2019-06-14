جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.



كان ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب، حيث اشتبه كلا من، سارى عبدالحليم وطارق عبدالمنعم بإدارة الأمن الجمركي في 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها.



وتم تمرير الحقائب على أجهزه الفحص بأشعة"X-RAY"، بمعرفه محمد صلاح، رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتأكد صحة الاشتباه وظهور أجسام غريبة متماثلة.



وبالعرض على مصطفى العربى، قرر عمل محضر إثبات حاله بالواقعه وعرضها على مدير عام الإدارة العامة للموانى الجوية الذى قرر إيداعهم بمخزن الوديعه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عليهم.



ووردت مذكرة من إدارة البحث الجنائي بالمطار أكدت صحه المعلومات عن اعتزام الراكبة "ف. م. ع"، تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، وبالاتصال بالراكبة بمعرفه موظفى مصر للطيران المختصين بالأمتعة المفقودة لتحضر لاستلام حقائبها رفضت الراكبة وطلبت أعادة تصدير الحقائب لأسطنبول.



وبالعرض على مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية قرر تطبيق الفقره الثانية من نص المادة رقم ٥١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وتعديلاته والتى تنص على أنه يجوز للمدير العام بفتح الطرود بموجب تشكيل لجنة وذلك للحالة العاجلة دون وجود صاحب الشان، ونظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد فقد تم تطبيق نص المادة 51 من قانون الجمارك.



وتم تكليف مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية من كل من، محمود الجزار وعاصم صومع عادل متولى وشبل السعيد، مأمير حركة، وهلال الغزالى، رئيس قسم مكافحة التهريب، وتامر الأحول، مأمور أمن جمركى، ومحمد أبوسالم، باحث قانونى بالشئون القانونية بجمارك الركاب والأسواق الحرة.



وبمعاينة الحقائب تبين وجود 7408 عبوات أدوية بشرية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع وفيروس سى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9مليون و106 آلاف جنيه.



وتم العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية والتى أفادت بأن الواقعة تعد تهربًا جمركيًا طبقا لنص المادة ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وتعديلاته.



فيما قرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانىء الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2019 للراكبة وعرضها على النيابة المختصة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.