رئيس مصلحة الجمارك يلتقى وفدًا من الجمارك البريطانية

فى إطار التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال والتجارة والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى، التقى كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك مع ستيوارت إيلز وأني جوجنا، من قيادات الجمارك البريطانية.



وخلال اللقاء رحب كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بوفد الجمارك البريطانية، مشيدًا بقوة العلاقات بين الجمارك المصرية والبريطانية والتعاون والتنسيق المستمر والمشترك بين مصلحتى الجمارك فى البلدين.



كما تم مناقشة أساليب مكافحة التهريب والغش التجارى والتعدى على حقوق الملكية الفكرية والتعاون فى مجال تبادل المعلومات الجمركية وإقامة نقاط إتصال وكذا تحديد متطلبات الجمارك المصرية في مجالات التدريب والتى يمكن تقديمها من قبل الجمارك البريطانية.



وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى وجود أهداف مشتركة بين الجمارك المصرية والبريطانية وخاصة فى مجال إستهداف البضائع المهربة ومنها تهريب كميات من السجائر من مصر لأوروبا والعكس وبعض الدول المجاورة ووجود بعض المصانع التى تقلد العلامات التجارية للسجائر المصرية والتى يمكن تبادل المعلومات بشأنها.



وفى نهاية اللقاء تقدم الوفد البريطانى بالشكر لكمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر بين الجمارك المصرية والإنجليزية، وطلب الوفد الإنجليزى بدعم ومساندة الجمارك المصرية لترشيح رئيس مصلحة الجمارك البريطانية في أحد المناصب الهامة فى منظمة الجمارك العالمية.



كما أهدى الوفد درع الجمارك الإنجليزية لرئيس مصلحة الجمارك المصرية كهدية تذكارية؛ تعبيرًا عن تقديرهم له.



وحضر اللقاء من مصلحة الجمارك المصرية الأستاذ أحمد شحاتة، مدير عام المكتب الفنى، وعاطف إبراهيم، مدير عام الاتصالات الداخلية، ومحمد حسن مدير إدارة التحليل والاستهداف وافتخار خلف، مدير إدارة الترجمة، ومنى أنور، رئيس قسم بالإدارة العامة للاتصالات.