النصر يعرض 600 ألف دولار لاستعارة بافيز

كشفت صحف تشيلية أن النصر قدم عرضًا بـ600 ألف دولار أمريكي لنادي كولو كولو التشيلي، وذلك من أجل استعارة لاعبه الدولي استيبان بافيز الذي يشغل مركز الارتكاز.



وبدأ بافيز مسيرته الاحترافية في 2009 بنادي كولو كولو، ولعب بنظام الإعارة لأندية رنجرز وسان ماركوس وتيموكو في الدوري التشيلي من 2010 إلى 2012، ولعب لمدة موسم واحد في نادي بارانانينسي البرازيلي.



يذكر أن بافيز يتواجد في البرازيل حاليًا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا، كما يدرس النصر خيارات أخرى في مركز الارتكاز بهدف استكمال حلقة اللاعبين الأجانب.