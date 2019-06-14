يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع تشيلسى من أجل سارى

قالت شبكة سكاي إيطاليا وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي مع تشيلسي ليتولى ماوريتسيو ساري مسؤولية تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل.



وأشارت سكاي إيطاليا إلى أن الناديين لم يعلنا بعد التوصل لاتفاق لكن ساري، الذي قاد تشيلسي للقب الدوري الأوروبي، سيوقع عقدا لثلاثة مواسم مع يوفنتوس.



ورحل المدرب ماسيميليانو أليجري عن يوفنتوس بنهاية الموسم ويرغب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على تعويض نظير رحيل ساري قبل العام الأخير من عقده.



وأوضحت سكاي إيطاليا وبي.بي.سي أن الناديين اتفقا على حصول تشيلسي على خمسة ملايين جنيه استرليني (6.34 مليون دولار) كتعويض وأن يوفنتوس ربما يعلن تعيين ساري في وقت مبكر من صباح الجمعة.



وتولى ساري تدريب تشيلسي قادما من نابولي في يوليو 2018 وقاده للمركز الثالث في الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا ثم حصد لقب الدوري الأوروبي بتغلبه 4-1 على غريمه المحلي أرسنال في النهائي في باكو.