القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:25 ص

غدًا.. تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية

تصحيح العينة العشوائية
تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2667613

تبدأ كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، رسميًا أعمال تصحيح العينة العشوائية لــ امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدا السبت.

بينما تنتهي مقار التصحيح من تقدير مادة كراسات مادة اللغة العربية لنحو 669 ألف طالب أدوا الامتحانات فيها، يوم الثلاثاء القادم، منتصف الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخري انتهت وزارة التربية والتعليم من إرسال كراسات "البوكليت" لامتحانات الأسبوع الثاني للامتحانات الذي يضم 4 مواد امتحانية هي للمحافظات الحدودية ولمراكز توزيع الأسئلة.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توجيه تعليمات لمقدري الدرجات بضرورة تصحيح كل كلمة في الكراسة الامتحانية بما فيها المسودة بدقة واهتمام، للحفاظ علي حق كل طالب ودرجاته كاملة، حرصًا على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

جدير بالذكر أن غدا السبت، سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالب طالبة.

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