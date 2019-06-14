ماذا طلبت جماهير ريال مديد من هازارد؟

حظي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، النجم البلجيكي إيدين هازارد، باستقبال مهيب من قبل جماهير الفريق الملكي، التي امتلأت بها مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو".



وطلبت جماهير ريال مدريد من هازارد، لدى تقديمه رسميا، تقبيل شعار الفريق الملكي، ولم يتردد النجم البلجيكي، في تحقيق "حلم الطفولة" بالنسبة له، وتلبية طلب جماهير الميرينجي، ليشعل المدرجات بالهتافات.



وهازارد هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب في مركز الجناح والوسط المهاجم مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم وهو قائد منتخب بلجيكا لكرة القدم.



و يُعرف هازارد بسرعته ومراوغاته وقدرته على التحكم بالكرة بشكل مميز وقد وصف بأنه "مُمرر رائع" وقد نال اشادة من النقاد بسبب أسلوبه في اللعب، مما أدى إلى قيام بعض وسائل الإعلام والمدربين واللاعبين بمقارنته مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وغالبًا ما يتم تصنيف هازارد من قبل المدربين وزملاءه والمعلقين كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.