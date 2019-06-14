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الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:18 ص

المجلس العسكرى فى السودان يعلن إحباط محاولات الانقلاب

المجلس العسكرى فى
وكالات
dostor.org/2667606

قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.

وأضاف المتحدث باسم المجلس، أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

والخميس أيضا، اعترف المجلس الحاكم في السودان، بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو في عملية شابتها "بعض الأخطاء والانحرافات" وتسبّبت بمقتل العشرات.

وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين، إنّ "المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام (...) ووضعت الخطة لذلك، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك".

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