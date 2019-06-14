كيم كارداشيان داخل البيت الأبيض.. والسبب؟!

تواجدت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عصر أمس الخميس، بداخل البيت الأبيض، من أجل إعلان هام.



وأعلنت "كارداشيان" أثناء تواجدها بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين الذي حصلوا على إفراج مبكر، من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.



وأشارت إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين، "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى "أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج".



وشكرت كيم كارداشيان في إعلانها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تعاطفه" في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أمريكا.



وجاء إعلان كيم كارداشيان، خلال حدث أقيم بداخل البيت الأبيض، يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر ديسمبر.



يشار إلى أن كارداشيان زارت البيت الأبيض عدة مرات، من أجل مناقشة قضايا إصلاح العدالة الجنائية، وناشدت ترامب بمنح عفو عن أليس ماري جونسون، التي كانت تقضي عقوبة السجن بدون عفو مشروط لجرائم المخدرات.



وتم تخفيض عقوبات أكثر من 1000 سجين فيدرالي بسبب تشريع "الخطوة الأولى"، وفقا لتقرير حديث صادر عن لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.