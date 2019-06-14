القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
فن
الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:40 ص

كيم كارداشيان داخل البيت الأبيض.. والسبب؟!

كيم كارداشيان داخل
كيم كارداشيان داخل البيت الأبيض.. والسبب؟!
وكالات
dostor.org/2667598

تواجدت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عصر أمس الخميس، بداخل البيت الأبيض، من أجل إعلان هام.

وأعلنت "كارداشيان" أثناء تواجدها بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين الذي حصلوا على إفراج مبكر، من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين، "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى "أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج".

وشكرت كيم كارداشيان في إعلانها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تعاطفه" في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أمريكا.

وجاء إعلان كيم كارداشيان، خلال حدث أقيم بداخل البيت الأبيض، يروج لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه دونالد ترامب في شهر ديسمبر.

يشار إلى أن كارداشيان زارت البيت الأبيض عدة مرات، من أجل مناقشة قضايا إصلاح العدالة الجنائية، وناشدت ترامب بمنح عفو عن أليس ماري جونسون، التي كانت تقضي عقوبة السجن بدون عفو مشروط لجرائم المخدرات.

وتم تخفيض عقوبات أكثر من 1000 سجين فيدرالي بسبب تشريع "الخطوة الأولى"، وفقا لتقرير حديث صادر عن لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة

منذ أقل من شهر

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ أقل من شهر

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ أقل من شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ شهر

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

الآن

المجلس العسكرى فى السودان يعلن إحباط محاولات الانقلاب

تفجير عبوتين ناسفتين فى بغداد

محمد صلاح يقفز إلى المركز الثانى بين أغلى لاعبى العالم

"بروفة باهتة".. المنتخب يتغلب على تنزانيا بهدف وحيد في غياب صلاح (فيديو)

ads
ads
الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

الذهب يرتفع بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع تشيلسى من أجل سارى

النصر يعرض 600 ألف دولار لاستعارة بافيز

تويوتا حامل اللقب يسيطر على الصف الأول لسباق لومان 24 ساعة

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

الذهب يرتفع بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

الرئيس نيوز

أعضاء "زراعة النواب" داخل "سكر الدقهلية".. ومطالبات بدعم "البنجر"

بالفيديو.. لماذا امتنع طيار سعودي عن قصف جماعة "الحوثي"؟

سجن "جنرال" جزائري متقاعد أعلن ترشحه للرئاسة

سر اغتيال عالم الذرة المصري يحيى المشد في باريس

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

كشكول

هندسة عين شمس تقود طلاب جامعات مصر للفوز في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والتكنولوجية بالصين

تعرف علي المواعيد والأوراق المطلوبة للالتحاق بمجمع دمو التكنولوجي

ننشر مراجعات مادة الأستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

"تطوير التعليم" يخصص بريد الكتروني لاستقبال المقترحات والشكاوي

أسئلة الأسبوع الثاني للثانوية العامة تصل المحافظات الحدودية

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

تعريف نظام مراقبة المرور الذكى الكورى بدول الشرق الأوسط

"الحرب ليست موضة".. اقتحام عرض أزياء استغل مأساة سوريا تجاريًا

مخاطر تناول الوجبات السريعة على الجسم

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎