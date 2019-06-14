تفجير عبوتين ناسفتين فى بغداد

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، عن وقوع تفجيرين في العاصمة بغداد، وأفادت بأنه لم يسفرا عن الانفجارين وقوع اي ضحايا أو إصابات



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إن الحديث يدور عن "عمل إرهابي بواسطة تفجير عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وتفجير عبوة أخرى أيضًا في منطقة الشعلة ببغداد".



فيما نقلت وكالة الشرق الأوسط في تقرير لها عن الحادث، حسبما أفادت الشرطة العراقية، أن قوات الأمن طوقت أماكن التفجيرين؛ وذلك لمعرفة ملابسات تلك التفجيرات، وفي الوقت الحالي يتم تشديد الإجراءات الأمنية من أجل البحث عن الجناة والمتورطين في تلك الأعمال الإرهابية المروعة، خاصة المسئولين عن التفجرات الإرهابية في المحافظات المختلفة بالعراق.