محمد صلاح يقفز إلى المركز الثانى بين أغلى لاعبى العالم

قفز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي العالم، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية.



وكان موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالانتقالات قد وضع النجم المصري في المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية للاعبين خلف الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجتتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.



وأعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية عن قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، وجاء مبابي على رأسها بـ252 مليون يورو، متفوقا على محمد صلاح الذي بلغت قيمته 219.6 مليون.



وقدم النجم المصري مستويات مميزة على مدار الموسم الماضي، توجها بقيادة ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى بعد غياب استمر 14 عاما.



وجاء رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثالث بالقائمة بـ207.8 مليون يورو، يليه ميسي بـ167.4 مليون يورو، ثم الإنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني بـ159.4 مليون.