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تكنولوجيا
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:49 م

"كاميرا سيلفي".. أبرز مزايا هاتف هواوي الجديد

كاميرا سيلفي.. أبرز
dostor.org/2667589

طرحت شركة هواوي للسوق هاتفا جديدا من سلسلة Y الشهيرة وهو Y9 Prime 2019، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من فئة المستخدمين الشباب.

يعد الهاتف الجديد من هواوي بمثابة نقلة نوعية في فئة الهواتف الفوق متوسطة بالرغم أنه يأتي في الفئة السعرية الأقل من 4500 جنيهًا مصريًا، حيث أنه أول هاتف في فئته مزود بشاشة عرضة كاملة تمامًا Ultra FullView وهذا ما مكن هواوي من تصميم كاميرا سيلفي بميزة الـ Pop-Up والتي تنبثق من جسم الهاتف عند تصوير صور السيلفي.

تعمل كاميرا السيلفي Pop-Up تلقائيًا عند الاستخدام، حيث تنبثق الكاميرا الأمامية تلقائيًا في غضون ثانية واحدة عند التقاط صور السيلفي وتعود مرة أخرى لمكانها عند الانتهاء من التقاط صورة السيلفي.

فالكاميرا السيلفي Pop-Up مُصممة لتتحمل أكثر من 100 ألف مرة من الفتح والغلق، وهذا يعني إذا استطاع المستخدم أن يلتقط 100 صورة سيلفي في اليوم الواحد، فإن الكاميرا السيلفي Pop-Up ستدوم لأكثر من سنتين ونصف، وهذا أكثر بكثير من العمر الافتراضي لأية هاتف ذكي.

تأتي كاميرا السيلفي Pop-Up بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.2 موجودة في الحافة العليا من الهاتف تخرج عندما يريد المستخدم التقاط صور السيلفي وتعود في داخل الهاتف بعد الانتهاء، وبفضل دعمها بتقنية الذكاء الاصطناعي، تستطيع الكاميرا الأمامية التعرف بشكل دقيق وفوري على ثمانية سيناريوهات لأجسام ومشاهد مختلفة. وتزود هذه القدرات تأثيرات تصويرية متنوعة مثل تزويد الإضاءة لصور الوجوه ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي والبورتريه.

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