الجبير: لا نرى سببًا للتشكيك في تقييم أمريكا بمسؤولية إيران عن هجوم بحر عمان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أنه بلاده لا ترى سببًا للتشكيك في تقييم أمريكا بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان



وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.



وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلًا) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.