"فيس بوك" تعلن أبرز مزايا "واتش" لمقاطع الفيديوهات

أعلنت شركة فيس بوك عن مزايا منصتها "واتش" لمقاطع الفيديوهات، والتي أطلقت قبل أكثر من عام والتي اهتمت بتغيير تجربة مشاهدة المحتوى المرئي لتصبح أكثر متعة بالتواصل مع الغير بدلًا من الوحدة والانعزالية دون أي تفاعل.



وقامت فيس بوك في بيان اليوم بإدخال التفاعل من خلال التعليقات والمشاركات والتفاعلات واستطلاعات الرأي والمجموعات والرسائل وحفلات المشاهدة الجماعية والمزيد من الأدوات التي تساعد على التواصل مع الأشخاص حول مقاطع الفيديو المفضلة.



ومن أهم المزايا:



تصميم "واتش" كمنصة مشاهدة اجتماعية



تتميز "واتش" بأنها ليست كأي منصة أخرى تبحث فيها عن مقاطع فيديو وعروض تحبها فحسب – بل هي مقصد ووجهة تستكشف من خلالها الأشخاص الآخرين الذين يفضلون نفس مقاطع الفيديو والعروض التي تحبها وتتيح التفاعل معهم.



وأطلقت الشركة مؤخرًا أداة جديدة للعثور على المجموعات وفقًا للمحتوى الذي يشاهده المستخدم على الجانب الأيمن من القائمة.



وتختبر حاليًا عدة أقسام جديدة لإضافتها في قائمة واتش كطريقة للعثور على مقاطع الفيديو الشائعة مع الأصدقاء وتخصيص أدوات أخرى لتجربة المشاهدة الجماعية مثل: حفلة المشاهدة الجماعية "Watch Party" والعروض الأولى "Premier ومقاطع البث المباشر حتى يتسنى التواصل على نحو أكثر سهولة مع المشاهدين الآخرين. وقد ازددنا يقينًا بتفضيل المستخدمين للمشاهدة الجماعية مع الأصدقاء؛ إذ وجدنا أن عدد التعليقات يزداد بمعدل 8 أضعاف في حفلة المشاهدة الجماعية "Watch Party" عن المشاهدة المنفردة.



مزايا لجميع مستخدمي "واتش"



حتى تصبح "واتش" المنصة الأفضل لدى محبي المشاهدة الجماعية للمحتوى المرئي، نحتاج إلى دمج مجموعة مزايانا الاجتماعية مع محتوى لائق يلبي تطلعات المشاهدين. لذلك فإن هدفنا في "واتش" تقديم تجربة شخصية تمامًا لجميع المستخدمين، تدعمها مكتبة ضخمة من مقاطع الفيديو يقدمها قطاع عريض من صناع المحتوى والناشرين.



نظام داعم للإعلان



ولعل الطريقة المُثلى لجذب المحتوى الجيد لمنصة "واتش" هي خلق نظام مستدام داعم للإعلان حيث يمكن لجميع الناشرين وصناع المحتوى الوصول إلى الجماهير وتحقيق عائد مادي والنجاح على المنصة. وتعتبر الفواصل الإعلانية متاحة في أكثر من 40 دولة، وما زلنا نسعى لإتاحتها بلغات أكثر ولدى عدد أكبر من الدول حول العالم.



وخلال مراحل التوسع العالمي، تضاعف عدد الصفحات النشط لديها خاصية الفواصل الإعلانية لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، كما ازداد عدد الصفحات التي تجني أرباح تزيد عن 1.000 دولار شهريًا من خلال ميزة تحقيق الدخل "payout" إلى أكثر من 8 أضعاف، بينما تضاعف عدد الصفحات التي تجني أرباح تزيد عن 10.000 آلاف دولار شهريًا إلى أكثر من 3 أضعاف.





الاستثمار في المحتوى



وتواصل الشركة استراتيجيتها في الاستثمار في مجموعة من مقاطع المحتوى التي تحفز المشاهدين على التواصل وإجراء نقاشات جماعية.