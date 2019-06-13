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الخميس 13/يونيو/2019 - 11:45 م

محافظ أسوان تطوير وتجميل مدينة أبو سمبل السياحية

محافظ أسوان أحمد
محافظ أسوان أحمد إبراهيم
أ ش أ
dostor.org/2667584

أعطى محافظ أسوان أحمد إبراهيم، توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية لإستكمال أعمال التطوير والتجميل التي تستهدف تحويل هذه المدينة السياحية لبانوراما جمالية لتكون جاهزة فى إستقبال السائحين والزائرين.
ولفت المحافظ، في بيان اليوم الخميس، إلى أن أعمال التطوير والتجميل شملت العديد من القطاعات الحيوية سواء الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو الطرق أو الشباب والرياضة وغيرها بهدف إضفاء اللمسات الجمالية في كافة أرجاء المدينة.
ومن جانبه، أوضح القائم بأعمال رئيس مدينة أبو سمبل السياحية حمدي ياسين، بأن المدينة شهدت بدءا من فبراير الماضي وحتى الآن تنفيذ أعمال تجميل وتهذيب للحدائق والطريق الدائرى ومدخل معبد أبو سمبل، مع تنفيذ أعمال الرصف بأطوال وصلت لمسافة 2 كم وبتكلفة 2،4 مليون جنيه دعما من قطاع البحوث والتدريب بالقاهرة التابع لوزارة السياحة، لافتا بأنه بالتوازي مع ذلك تم عمل ترميمات بمداخل القرى لتمهيدها وتجهيزها أمام حركة الأهالي، كما تم مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمنطقة الخريجين، وإحلال وتركيب أعمدة جهد ومنخفض وكابلات بمنطقة حى رمسيس.
وأشار ياسين، إلى أنه في نفس الوقت تم الإنتهاء من إنشاء ملعب خماسي بقرية عبد القادر بالجهود الذاتية على مساحة 2500 م2، كما أنه جاري تجهيز موقع لإقامة شادر للأسماك بالطريق الدائري على مساحة 50 ألف م2 لنقل محلات الأسماك من موقعها القديم وكافة الأعمال المتعلقة بها من بيع وتنظيف وتعبئة وتجفيف، وكذا مستلزمات الصيد وصيانة المواتير إلى خارج كردون المدينة، فيما جاري إنشاء ممشى حضاري لأهالي المدينة بالطريق الدائري بالجهود الذاتية 1 كم.

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