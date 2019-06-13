نادي العدالة السعودي يتعاقد مع أحمد السلطان

أعلن مجلس إدارة نادي العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، تعاقده مع أحمد السلطان لاعب نادي ضمك اليوم الخميس.



ولم يكشف العدالة عن مدة العقد، إذ اكتفى حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إدارة نادي العدالة تتعاقد مع لاعب خط الوسط أحمد السلطان".



يذكر أن العدالة تأهل للعب في دوري الأضواء بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لدوري المحترفين في 22 أغسطس المقبل.