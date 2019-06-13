معدلات البطالة تزداد في تركيا وأردوغان يعجز عن دفع إعانات العاطلين

أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة تركية معارضة، الخميس، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تزداد ضراوة بمرور الوقت، وسط عجز كامل من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاطي مع الأزمة وتداعياتها على كافة مناحي الحياة.



وقال راسل نابير، الخبير المالي البريطاني، وفقا لصحيفة "تي آر 724" التركية المعارضة، في الوقت التي بدأت إن الليرة التركية تفقد جزءا كبيرا من قيمتها بعد الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس الماضي، بدأ إفلاس تركيا.



وتابع: أن حقيقة الأزمة الاقتصادية بتركيا تزداد سوءا وضراوة بمرور الوقت، حتى وصلت لدرجة ستعجز معها تركيا عن الخلاص منها، إذ بات الانكماش مخيما على كافة القطاعات لا سيما الصناعية منها، ما أدى لرفع أعداد من يتقاضون إعانات بطالة.



وأوضح "نابير" أنه بموجب بيانات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية ارتفعت معدلات البطالة خلال الأشهر الست الأخيرة بنسبة 53%.



وتابع: أن المشكلة الأكبر التي باتت الدولة بصدد مواجهتها هي نفاد الأموال، ولن يستطيع النظام قادرا على دفع إعانات البطالة.



التقرير لفت كذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا سرعان ما كشفت عن نفسها من خلال الأداء الاقتصادي الهزيل، ولعل ارتفاع معدلات البطالة هو أحد أكبر مؤشرات الانكماش الاقتصادي.



وأوضح الخبير البريطاني، أنه وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي، في شهر فبراير الماضي، زادت معدلات البطالة بنسبة 4.1% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل لنسبة نسبة 14.7%.



وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بلغ 4.730 ملايين شخص، بزيادة قدرها 1.376 مليون شخص، في حين أن هناك تقارير معارضة شككت في هذا الرقم، وقالت إن الرقم الحقيقي هو 6.5 مليون عاطل.



وحسب الصحفية التركية، تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، تسبب بشكل طبيعي في زيادة أعداد من يحق لهم الحصوص على إعانات بطالة.



وأضافت أنه بموجب بيانات كشفت عنها مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية، في يناير الماضي، بلغ عدد من يتقاضون إعانات بطالة خلال شهر ينايركانون الثاني الماضي، 654 ألف شخص، مقابل 427 ألف في شهر أغسطسآب 2018 بنسبة زيادة 53%.