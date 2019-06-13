القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
القبلة
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:42 م

دورة في فقه الحج لجميع أئمة الأوقاف بالمديريات الإقليمية

دورة في فقه الحج
أميرة العناني
dostor.org/2667579

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، دورة تدريبية في فقه الحج لجميع أئمة الأوقاف على مستوى الجمهورية بالمديريات الإقليمية، لمدة يوم واحد (خمس ساعات) على محاضرتين، المحاضرة الأولى: من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة، والمحاضرة الثانية: من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرًا.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة، وتم خلالها تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف، وتم إتاحته إلكترونيا على موقع الوزارة مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يأتي ذلك تزامنًا مع الدورة المركزية بأكاديمية الأوقاف للأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثة الحج والمكلفين بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ شهر

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ 3 شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 4 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 4 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع ماكرون آخر التطورات في ليبيا والسودان

ناهد السباعي: البطولة المطلقة لا تشغلني (حوار)

حجازي يستقر على ناديه الجديد بعد أمم إفريقيا

إصابة مبنى في سديروت بعد إطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة

ads
ads
الأكثر قراءة

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

الذهب يرتفع بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

محمد صلاح يقفز إلى المركز الثانى بين أغلى لاعبى العالم

نادي العدالة السعودي يتعاقد مع أحمد السلطان

المحكمة الفيدرالية السويسرية تدعم سيمينيا ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

الذهب يرتفع بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

الرئيس نيوز

أعضاء "زراعة النواب" داخل "سكر الدقهلية".. ومطالبات بدعم "البنجر"

بالفيديو.. لماذا امتنع طيار سعودي عن قصف جماعة "الحوثي"؟

سجن "جنرال" جزائري متقاعد أعلن ترشحه للرئاسة

سر اغتيال عالم الذرة المصري يحيى المشد في باريس

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

كشكول

هندسة عين شمس تقود طلاب جامعات مصر للفوز في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والتكنولوجية بالصين

تعرف علي المواعيد والأوراق المطلوبة للالتحاق بمجمع دمو التكنولوجي

ننشر مراجعات مادة الأستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

"تطوير التعليم" يخصص بريد الكتروني لاستقبال المقترحات والشكاوي

أسئلة الأسبوع الثاني للثانوية العامة تصل المحافظات الحدودية

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

مخاطر تناول الوجبات السريعة على الجسم

أخطاء شائعة عند إعداد "الفشار" عليك تجنبها

أم بريطانية تتوقف عن إرسال ابنها للمدرسة لأنها تصيبه بالعصبية

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

زيت الحبة السوداء لعلاج حب الشباب وتساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎