دورة في فقه الحج لجميع أئمة الأوقاف بالمديريات الإقليمية

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، دورة تدريبية في فقه الحج لجميع أئمة الأوقاف على مستوى الجمهورية بالمديريات الإقليمية، لمدة يوم واحد (خمس ساعات) على محاضرتين، المحاضرة الأولى: من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة، والمحاضرة الثانية: من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرًا.



وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تم تقسيم أئمة كل محافظة إلى مجموعات بما لا يزيد عن مائتين في المجموعة الواحدة، وتم خلالها تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف، وتم إتاحته إلكترونيا على موقع الوزارة مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يأتي ذلك تزامنًا مع الدورة المركزية بأكاديمية الأوقاف للأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثة الحج والمكلفين بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج.