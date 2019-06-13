هواوي تبحث تشغيل نظام روسي بدلا من أندرويد

تستعد شركة هواوي باحتمالية فقدان ترخيص جوجل بلاي وعدم تمكن مستخدميها من تثبيت تطبيقات جوجل على هواتفها الجديدة وذلك تمهيدا لبدء وقف تعاملاتها مع جوجل مع انتهاء المهلة، والتي تنتهي في 19 أغسطس

وعلى الرغم من أن هواوي Huawei شحنت مليون جهاز مع نظام تشغيل Hongmeng OS Android، إلا أن الشركة لا تزال تدرس نظام تشغيل آخر، حيث نشر مدون روسي بعنوان The Bell تقارير عبر XDA أن هواوي Huawei تنظر إلى نظام تشغيل Aurora، وهو نظام تشغيل مبني على منصة Sailfish مفتوحة المصدر.



وذكر مصدران لم يكشفا عن هويتهما أن نائب رئيس شركة هواوي جو بينج تحدث مع الوزير الروسي للتنمية الرقمية والاتصالات كونستنتين نوكوف، حول استخدام Aurora.



ويزعم مصدر ثالث أن فلاديمير بوتين وشي جين بينغ تحدثا عن هذه المسألة، وهناك مصدر آخر وهو مسئول حكومي عن الحكومة الصينية، يقول إن الصين تختبر بالفعل أجهزة مثبتة عليها أورورا وتناقش أيضًا إمكانية أن يكون لدى هواوي Huawei بعض من هواتفها التي يتم إنتاجها في روسيا جنبًا إلى جنب مع الرقائق والبرامج.



وتطوّر نظام Sailfish OS من منصة MeeGo القائمة على الإيماءات التي تم استخدامها على Nokia N9، وذلك قبل ربط اسم شركة نوكيا بمنصة ويندوز فون، حيث طوره فريق نوكيا وسمي شركة جديدة Jolla والتي استولت على MeeGo وتقدمت بها.

