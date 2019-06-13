مخاطر تناول الوجبات السريعة على الجسم

لا يختلف اثنان حول مخاطر الوجبات السريعة على صحة الإنسان، بالرغم من أنها تلقى رواجا كبيرا في مختلف دول العالم، وتؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان وصحته.



وقدم موقع "فايس" لائحة تضم التهديدات التي تشكلها الوجبات السريعة على صحة الإنسان، بعد عدة دراسات أجريت في هذا الشأن:



تراجع الوظائف الإدراكية: تقول الخبيرة الغذائية ماريسا مور، التي تتخذ من مدينة أتلانتا الأميركية مقرا لها: "لقد ثبت منذ فترة طويلة أن الدهون المشبعة يمكن أن تؤثر سلبا على وظائف المخ والذاكرة".



كما أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في جامعة ولاية أوريغون الأميركية، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات يتسبب في فقدان "المرونة المعرفية".



زيادة خطر الاكتئاب: كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة غلاسكو في اسكتلندا أن تسرب الدهون، الموجودة في الوجبات السريعة بكميات كبيرة، إلى المخ يؤثر على عواطف الإنسان، ويؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب.



وكان بحث أجري عام 2012، قد أشار إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الوجبات السريعة بانتظام هم أكثر عرضة بنسبة 51 في المئة للإصابة بالاكتئاب.



مخاطر الإصابة بالسمنة: خلص باحثون أميركيون، في دراسة أجريت عام 2014، إلى أن الوجبات السريعة من أبرز محفزات السمنة. وقالوا إن السعرات الحرارية "الفارغة" التي تضمها كل وجبة سريعة تساهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.