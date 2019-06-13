مدربة جنوب أفريقيا حزينة للخسارة أمام الصين في مونديال السيدات

عبرت ديزيريه إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، عن حزنها لخسارة فريقها أمام الصين صفر 1، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة حاليًا في فرنسا.



وقالت إليس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "المنتخب الصيني صنع العديد من الفرص في المباراة، في الوقت الذي كنا نحاول فيها بناء الهجمات".



وأضافت: "أنا فخورة جدًا بالفريق على قدر ما قدموا في تلك المباراة، سوف نصفي ذهننا ونتطلع إلى الأمام".



وتابعت إليس: "حاولنا الوصول إلى كأس العالم منذ سنوات طويلة جدًا، ونجحنا في ذلك، الآن نحن في حاجة إلى التطور من أجل مشاركات أفضل في المستقبل".



وخسرت جنوب أفريقيا أمام الصين صفر1، لتواصل تذيل ترتيب المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط، فيما تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد ست نقاط، ويأتي خلفها كل من اسبانيا والصين بثلاث نقاط لكل منهما".