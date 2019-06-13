كوريا الجنوبية ترفض توصية للانضمام إلى البروتوكول الدولي لنبذ عقوبة الإعدام

رفضت حكومة كوريا الجنوبية توصية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بها للانضمام إلى بروتوكول دولي ينبذ استخدام عقوبة الإعدام، وفقًا لما أعلنته اللجنة اليوم الخميس.



قدمت اللجنة توصية بأن تنضم كوريا الجنوبية إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العام الماضي، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.



أبلغت الحكومة المفوضية في فبراير من هذا العام أن التوصية تحتاج إلى مراجعة على المدى المتوسط ​​والبعيد لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار الرأي العام والظروف داخل وخارج البلاد، وفقا لمسؤولي اللجنة.



وقال مسؤول باللجنة إن اللجنة تعتزم بتقديم توصية لكوريا الجنوبية مرة أخرى بالانضمام إلى البروتوكول بعد تنفيذ الإجراءات المناسبة.



كوريا الجنوبية لديها وقف فعلي لعقوبة الإعدام. لا تزال البلاد تصدر عقوبة الإعدام، لكنها لم تنفذ أي أحكام إعدام فعليا منذ عام 1998 ولم تعلن رسميًا عن وقفها.



ومع ذلك، تعد كوريا الجنوبية واحدة من أربعة أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 36 دولة لم تنضم بعد إلى البروتوكول، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان.