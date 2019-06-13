ملك الريشة الطائرة يعلن اعتزال اللعب والسبب مرض خطير

أعلن ملك الريشة الطائرة، الماليزي لي تشونغ وي، الحاصل على ثلاث ميداليات فضية في الأولمبياد، والمصنف الأول على العالم سابقًا، اعتزال اللعب اليوم الخميس، مع استمرار معاناته الصحية، بعد أن أحبط السرطان عودته للمنافسات.

وقال لي الذي اكتشف إصابته بالسرطان في مرحلة مبكرة العام الماضي، إنه اختار الاعتزال بعد أن أبلغه الأطباء بأن جسده لم يعد يحتمل التدريبات الشاقة المطلوبة في أعلى المنافسات.

ولم يتمالك دموعه خلال مؤتمر صحافي قائلًا: "قرار صعب جدا بالنسبة لي، لأنني أحب هذه الرياضة، لكن أهم شيء صحتي الآن".

ويبقى لي من أكثر الرياضيين شعبية ونجاحًا في ماليزيا، ووصل لقمة التصنيف العالمي في 2006، واحتفظ بالصدارة لمدة 348 أسبوعًا، وهو رقم قياسي.