المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط مخطط للانقلاب

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن إحباط مخطط للانقلاب عليه، مشيرا إلى أنه اتخذ إجراءات بهذا الخصوص والتحقيقات جارية.



وقال رئيس أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، في بيان له اليوم الخميس إن "التحرك لم يصل لمرحلة المحاولة الانقلابية، وتم إحباطه في مهده".



وأضاف أن "هناك إجراءات قانونية وفق النظم واللوائح العسكرية والتحقيقات جارية حوله".



وأكد أنه "في ظل التعقيدات الداخلية في المشهد السياسي وانعكاساته الإقليمية والدولية، تجعل من حدوث مثل هذه المحاولات أمرا متوقعا نتحسب له، ولا يعدو كونه مغامرات معزولة".



وقال رئيس الأركان إن "عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، وما حدث مؤخرا حول ذلك هو تحرك لم يرتق أو يصل إلى كونه محاولة انقلابية، والمجموعة التي تم التحفظ عليها محدودة جدا وليس كما ورد في الإعلام".



من جهته، كشف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي عن إلقاء القبض على مجموعتين من الأشخاص الذين خططوا للانقلاب، مشيرا إلى أن إحدى المجموعتين مكونة من 5 أشخاص والثانية من أكثر من 12 عضوا.