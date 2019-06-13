"هزاع بن زايد" يتصدر تويتر الإمارات

عبر جمهور العين عن شكرهم لنائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس النادي والرئيس الفخري لاتحاد الكرة الإماراتي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بإطلاق هاشتاق "شكرًا هزاع بن زايد" ليتصدر اليوم الخميس، "تريندز" تويتر الإمارات.

وبعد ساعات قليلة من إعلان "الزعيم" عن آخر صفقاته من المحترفين الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تصدر الهاشتاق "تريندز" تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مئات التغريدات التي انهالت من مشجعي "الزعيم" تقديرًا وعرفانًا لما يقدمه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان من أجل تطوير الفريق.

وعانى نادي العين في الموسم الماضي في دوري الخليج العربي، بسبب تراجع مستواه الذي كلفه الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، فضلًا عن احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي.

ودخل نادي العين بقوة في "الميركاتو" الصيفي الجاري، بعد إتمام تعاقده مع الجزائري عبدالرحمن مزيان والكونغولي لابا كودجو والبرازيلي كايو كانيدو ومحمد هلال ومحمد جمال، وبهذه الأسماء يسعى "الزعيم" للعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.