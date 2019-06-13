المغرب يرفض طلب سيمينيا المشاركة بسباق 800 متر في الرباط

قالت كاستر سيمينيا اليوم الخميس إن طلبا تقدمت به للمشاركة في سباقها المفضل 800 متر في المغرب تم رفضه رغم أن المحكمة العليا في سويسرا ألغت العمل بقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تتعلق باختلافات النمو الجنسي التي تعاني منها عداءة جنوب افريقيا.



وتنص قواعد جديدة للاتحاد على وجوب خضوع الرياضيات اللائي يعانين من هذه الحالة، مثل سيمينيا، واللاتي يشاركن في السباقات ما بين 400 متر وحتى سباق الميل للعلاج لتقليل المستويات المرتفعة من هرمون الذكورة (تستوستيرون) لديهن.



وعلقت المحكمة العليا في سويسرا تطبيق هذه القواعد حتى 25 يونيو لكنها قد تمتد لأبعد من ذلك بعد الاستماع إلى دفوع الاتحاد الدولي واتحاد جنوب افريقيا للعبة بشأن تظلم ضد حكم أصدرته محكمة التحكيم الرياضية في الأول من مايوبتأييد تطبيق تلك القواعد.



وقال محامو اتحاد جنوب افريقيا لألعاب القوى إن الاتحاد الدولي يسعى لإعادة تطبيق القواعد بأثر فوري بحق العداءة البالغة من العمر 28 عاما لكن المحكمة العليا رفضت الطلب.



ورغم هذا رفض الاتحاد المغربي لألعاب القوى طلبا تقدمت به سيمينيا للمشاركة في السباق الذي سيقام في الرباط مطلع الأسبوع المقبل دون إبداء الأسباب.



وقال محامو سيمينيا في بيان اليوم الخميس إن العداءة تسعى للحصول على توضيح بشأن هذا "الانتهاك" الواضح لقرار المحكمة العليا السويسرية.



وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى لرويترز إنه ليس له دور في تحديد العدائين والعداءات المشاركين في منافسات الدوري الماسي.



وأضاف الاتحاد "المنظمة الدولية تجدد التزامها بقرار المحكمة العليا في سويسرا بتاريخ 31 مايو الخاص بتعليق العمل بالقواعد المنظمة لاختلافات النمو الجنسي حتى يصدر القرار بشأن الطعن.يلزم التنويه أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى غير معني بتنظيم لقاءات الدوري الماسي. مشاركة أي عداء أو عداءة في الدوري الماسي تتم من خلال دعوة تقدمها الجهة المنظمة".



ولم يتسن الحصول على تعقيب من الاتحاد المغربي لألعاب القوى.

