أمين "البحوث الإسلامية" يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل منطقة وعظ القاهرة

أجرى الدكتور نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة داخل منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها لمتابعة سير العمل بهذه المنطقة المركزية المهمة التي تتسع دائرة عملها داخل كل مناطق القاهرة الكبرى، سواء من خلال لجان الفتوى التابعة لها أم من خلال القوافل والحملات التوعوية التي ينفذها وعاظ المنطقة داخل المساجد والمدارس والنوادي ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها.

وأكد الأمين العام خلال زيارته على الجهود الكبيرة التي تحتاج إليها القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.

وشدد عيّاد على أهمية ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، مؤكدا أن الواعظ له دور توعوي مهم خاصة وأن هذا الدور يرتبط بجانب الوعي والحفاظ على فكر الناس وحمايتهم من محاولات العبث بعقولهم خاصة ما يتعلق بالعديد من القضايا الفكرية المهمة والتي يشكل بعضها مثار اهتمام في حياة الكثير من الناس.