حاسوب جديد لعشاق ألعاب الفيديو

أطلقت شركة Colorful حاسوب الألعاب iGame G-One الجديد من فئة حواسيب "الكل في واحد"، والذي يخاطب عشاق ألعاب الفيديو.

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوب الألعاب iGame G-One الجديد يأتي مجهزا بمعالج إنتل Core i9-8950Hk، لعرض الألعاب الحالية ذات التفاصيل الغنية والدقة العالية بسلاسة، مع بطاقة رسوميات نيفيديا GeForce RTX 2080 مع تبريد فائق لتجنب السخونة المفرطة.

ويمتاز حاسوب الألعاب الجديد بشاشة HDR 400، بمعدل تحديث للصورة يبلغ 144 هرتز، وبدقة وضوح 2560×1440 بيكسل، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%.