محمد أبو الغار يضرب موعدا مع كريم عبد الجواد في نهائي بطولة سي أي بي للإسكواش

تغلب اللاعب المصري محمد أبو الغار على مواطنه طارق مؤمن في الدور قبل النهائي لبطولة سي أي بي للإسكواش التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي ليتأهل لنهائي البطولة غدا الجمعة.

ونجح أبو الغار المصنف الثامن في الفوز على طارق مؤمن المصنف الثالث بشوطين لشوط وكانت نتيجة الأشواط 9-11 و11-8 و11-9 في مباراة استغرقت 55 دقيقة.

وبذلك يضرب أبو الغار موعدا مع كريم عبد الجواد في نهائى مصري خالص لمنافسات بطولة الرجال.

وتعتبر بطولة سى أى بى الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلها فى تصنيف السيدات.