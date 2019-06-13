متحدثة البيت الأبيض: استقلت لأتفرغ لتربية أطفالي

أعربت سارة هاكابي ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن سعادتها وحبها للعمل مع الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه حان وقت تقاعدها عن العمل.



وقالت "ساندرز" في تصريح عبر حسابها على موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس "أنا في غاية الامتنان للرئيس دونالد ترامب لإتاحة الفرصة لي للعمل وفخور بكل ما أنجزه".



وأضافت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، "أنا أحب الرئيس وعملي. إن أهم وظيفة لدي على الإطلاق هي أن أكون أم لأطفالي وقد حان الوقت للعودة إلى المنزل، شكرا سيدي الرئيس".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم الخميس، عن مغادرة المتحدثة باسم الأبيض سارة هاكابي ساندرز، منصبها نهاية الشهر الجاري.



وتعد سارة ساندرز ثالث امرأة تتولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي، وذلك خلفا لشون سبايسر، في يوليو 2017.