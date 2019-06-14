القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:32 ص

اليوم.. حنان ماضى تحيى حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا

حنان ماضي
حنان ماضي
محمد مجدي
dostor.org/2667503

تعود المطربة حنان ماضى إلى ذكريات فترة التسعينيات من خلال حفلها المقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 14 يونيو على المسرح الصغير، وتلتقى بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.

ويتضمن برنامج الحفل: "شباك قديم، شدي الضفاير، بحلم وافتح عينيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدي، مفيش في الأغاني، عصفور، غناك يا بحر"، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، منها "البنت اللي سهرانة".

الجدير بالذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

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