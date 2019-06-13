القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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اقتصاد
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:40 م

بورصة وول ستريت تصعد بفضل مكاسب لأسهم شركات الطاقة

بورصة وول ستريت تصعد
dostor.org/2667496

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعد جلستين من الخسائر مع تعافي أسهم شركات الطاقة بفعل مكاسب لأسعار النفط وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط عقب هجومين على ناقلتين في خليج عمان.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 101.94 نقطة، أو 0.39%، إلى 26106.77 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 11.80 نقطة، أو 0.41%، ليغلق عند 2891.64 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 44.41 نقطة، أو 0.57%، إلى 7837.13 نقطة.

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