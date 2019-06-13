القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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رياضة
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:39 م

"عايزين صلاح".. رسالة الجمهور المصري إلى أجيري

عايزين صلاح.. رسالة
dostor.org/2667495

طالبت الجماهير المصرية الحاضرة في ملعب برج العرب لمتابعة مباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، بمشاركة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.


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