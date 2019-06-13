"عايزين صلاح".. رسالة الجمهور المصري إلى أجيري

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرية محلة موسى، فى زيارة مفاجئة، وذلك بحضور المحاسب هشام درويش، نائب ...