"عايزين صلاح".. رسالة الجمهور المصري إلى أجيري
تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا من إدارة المتابعة الميدانية بالحي بملاحظة محاولة بناء مخالف خلال الجولة المرورية بحارة موسى المتفرع من شارع عبد المنعم. وكلفت إدارات إشغال ...
نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة طبية بيئية إرشادية شاملة إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، ضمت القافلة الطبية كافة التخصصات، بهدف تقديم التوعية البيئية وتوقيع الكشف الطبي على ...
تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرية محلة موسى، فى زيارة مفاجئة، وذلك بحضور المحاسب هشام درويش، نائب ...