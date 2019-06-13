القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
منوعات
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:28 م

لص يسرق مصرفين بثمرة "أفوكادو"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2667478

سرق رجل مسلح بثمرة أفوكادو مصرفين بمدينة بئر السبع في إسرائيل خلال خمسة أيام.

تفيد صحيفة Daily Mail بأن السرقة الأولى حدثت في منتصف مايو عندما دخل المجرم إلى فرع أحد المصارف وأعطى أمينة الصندوق ورقة يطلب فيها تسليمه ما في الصندوق من أموال. وعندما لاحظ المجرم ترددها أخرج شيئا أسود اللون وقال هذه قنبلة يدوية إذا لم تنفذي طلبي سوف أفجرها. خافت أمينة الصندوق وأعطته مبلغ 4450 دولارا.

بعد مضي خمسة أيام كرر المجرم العملية في فرع آخر لنفس المصرف، وبنفس الطريقة حصل على مبلغ 3300 دولار.

استخدمت الشرطة الاتصالات الهاتفية في ملاحقة المشتبه به، وبعد اعتقاله اتضح أنه استخدم بدلا من القنبلة اليدوية التي هدد بها، ثمرة أفوكادو مصبوغة باللون الأسود. وأنه سبق أن قضى في السجن ثلاث سنوات بجريمة سرقة أيضا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أكثر من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الآن

حجازي يستقر على ناديه الجديد بعد أمم إفريقيا

إصابة مبنى في سديروت بعد إطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة

التشكيل.. أحمد علي يقود هجوم منتخب مصر أمام تنزانيا

هيئة الترفيه السعودية تحقق في فيديو "الديسكو الحلال"

ads
ads
الأكثر قراءة

"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

بالفيديو.. رأسية المحمدي تمنح منتخب مصر التقدم على تنزانيا

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

متحدث "فيراري" يطالب بمراجعة عقوبة فيتل

"عايزين صلاح".. رسالة الجمهور المصري إلى أجيري

بالفيديو.. رأسية المحمدي تمنح منتخب مصر التقدم على تنزانيا

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

"النقل" تعلن سعر تذاكر مترو الخط الثالث بداية من السبت المقبل

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

بالفيديو.. رأسية المحمدي تمنح منتخب مصر التقدم على تنزانيا

الرئيس نيوز

البرلمان يعزز جهود مكافحة الفساد... خطوات جادة للقضاء على "منعدمي الضمير"

"النقل": تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو.. وثبات تذاكر الخطين الأول والثاني

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث وثبات "الخطين الأول والثاني"

لصان يسرقان "لصاً" خبأ 812 ألف جنيه في "المنور"

في جلسة طارئة.. "مجلس الأمن" يناقش الهجوم على ناقلتي النفط

كشكول

ننشر مراجعات مادة الأستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

تعرف علي المواعيد والأوراق المطلوبة للالتحاق بمجمع دمو التكنولوجي

"تطوير التعليم" يخصص بريد الكتروني لاستقبال المقترحات والشكاوي

أسئلة الأسبوع الثاني للثانوية العامة تصل المحافظات الحدودية

"الحيوي" يناقش آليات تنفيذ برنامج دراسي جديد بمجمع الأميرية التكنولوجي

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"فيسبوك" تجمع بيانات 187 ألفا استخدموا تطبيقا محظورا

لص يسرق مصرفين بثمرة "أفوكادو"

بريطاني يربح ثالث أكبر جائزة "يانصيب"

الصحة

مادة غذائية عدم استهلاكها يخفض خطر الوفاة المبكرة.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎