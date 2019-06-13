بالميراس البرازيلي يعلن التعاقد مع راميريز

أعلن نادي بالميراس البرازيلي تدعيم صفوفه بضم راميريز في صفقة انتقال حر بتعاقد لمدة أربعة مواسم.

وأعرب البرازايلي راميريز - عبر الموقع الرسمي للنادي اليوم الخميس - عن سعادته بأنه أصبح جزءا من عائلة بالميراس مؤكدا على البحث عن ألقاب جديدة.

من جانبه، أوضح النادي أن اللاعب الدولي البرازيلي سيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل.

ويحتل بالميراس الذي يدربه المدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري، المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن سانتوس المتصدر بعد مرور 9 مباريات.

يشار إلى أن راميريز انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي ثم تشيلسي الإنجليزي ومن ثم خوض تجربة صينية، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع الفريق اللندني.