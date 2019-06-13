المجلس العسكري السوداني: أحبطنا أكثر من محاولة انقلاب

قال الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوادني ورئيس اللجنة السياسية، اليوم الخميس، إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.



وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.



ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.