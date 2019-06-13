السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي على ناقلتي نفط في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل.



وقال الفالح - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصا على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفنًا سعودية قرب سواحل دولة الإمارات، موضحا أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية.



وشدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي على إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة.. داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبًا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.