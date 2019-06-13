علي الحجار مداعبا جمهور حفله بالأوبرا: "الفصل الثاني كله للصعايدة"

داعب المطرب على الحجار الجمهور خلال الفصل الثاني من حفله المقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.



وقال "الحجار" إن الجمهور الصعيدي طلب أغاني مسلسل ذئاب الجبل مثل يا وردة، بجانب أغاني أخرى مثل "يا طالع الشجرة"، ليستكمل المطرب مداعبته للجمهور قائلا: الفصل الثاني من الحفلة كله للصعايدة.



ووصل المطرب الكبير على الحجار إلى المسرح المكشوف بالأوبرا منذ ساعتين؛ وامتلأت مقاعد حفل المطرب الكبير على الحجار بالجمهور؛ الذي حضر بكثافة شديدة للاستمتاع بحفله.



ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد وتتنوع بين الوطنية والعاطفية والدينية منها: يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلواني، حرما يا سيدي وضحكة المساجين.



واعتاد علي الحجار المشاركة بشكل منتظم في المحافل والمهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.