حملات أمنية وتموينية لضبط المخالفين بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، حملات أمنية وتموينية ومرورية، اليوم الخميس، لضبط الخارجين والمخالفين عن القانون.



ففي محافظة المنيا، ذكر بيان صادر عن مديرية الأمن أنه تم تنفيذ 1750حكما قضائيا، كما تم ضبط 23 قطعة سلاح بدون ترخيص (16 فردا محلي الصنع و4 بنادق خرطوش و2 بندقية آلية ومسدس، و41 طلقة خرطوش) بالاضافة الى ضبط 6 قضايا مخدرات منهم 3 للإتجار و3 تعاطي، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملة أيضا من ضبط 89 قضية تموينية متنوعة.



وتمكنت الحملة المرورية من ضبط 3845 مخالفة متنوعة، ووقع الكشف الطبي عن تعاطي سائقي الطرق السريعة المواد المخدرة وفحص 52 عينة أسفرت عن إيجابية 6 حالات، بالإضافة إلى إزالة 454 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



وتمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 49 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.



وفي محافظة الغربية.. أكد المحافظ المهندس هشام السعيد، استمرار شن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك استكمالا لخطة المحافظة في خلق شوارع حضارية وتوفير السيولة المرورية الكافية وتسهيل حركة المشاة.



وأضاف أنه تم رفع كافة الإشغالات وتكسير الأرصفة الزائدة أمام المحلات الغير قانونية بحي أول وثاني طنطا، كما تم رفع 140 حالة إشغال من على الأرصفة و18 فرشا عشوائيا و13 تندة مخالفة و4 مقاهي وتحرير 60 محضرا، لاشغال طريق بمركز سمنود.



كما بلغ عدد الإشغالات التي دخلت مخازن حى أول وثان المحلة 2931 حالة تتضمن لوحا خشبية وثلاجات وديب فريزر وقوائم حديد وبنك خشبي وكراسي وبطاطين ولعب أطفال وعروش خشبية.



وفي محافظة كفر الشيخ.. أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن إدارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، قامت بالمرور على بعض محطات بيع الوقود بدائرة مركز بيىلا، وتمكنت من ضبط "ا.م" وكيل الجمعية التعاونية للبترول بناحية العلامية التابعة لقرية ابشان مركز بيلا، لقيامه بتجميع كمية 14 ألفا و612 لتر بنزين 80 مجمعة بالخزانات زيادة عن الرصيد الدفتري بالمحطة بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من البنزين بداخل المحطة، وذلك بموجب اقرار استلام وتحفظ بصفة أمانة على القائم بالبيع بالمحطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود بدائرة المحافظة تباعًا؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالسعر الرسمي والضرب بأيد من حديد على كل من تسول له نفسه من أصحاب المحطات من سرقة هذه السلعة الحيوية المهمة المدعمة.