حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 14 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: وجود القمر في العقرب يعطيك نوعية طاقة ممتازة نشيطة مريحة ومربحة سرعة بديهتك تساعدك على تخطي الامتحانات الصعبة

عاطفيًا: استمع إلى رأي الحبيب فقد يكون صائبًا في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصّك.

صحيًا: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.