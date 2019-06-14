حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 14 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تكون الأمور في العمل هادئة وتسير وفق المخطط المرسوم، وتكون قادرًا على التعامل مع المستجدات وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة.

عاطفيًا: تجد نفسك أمام التزامات جديدة ووعود قطعتها، ناهيك بمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك فتشعر بتعب كبير.

صحيًا: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.