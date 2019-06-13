ريال مدريد يقدم هازارد للجمهور في سانتياجو برنابيو

قدم ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس لاعبه الجديد إيدن هازارد المنضم من تشيلسي الإنجليزي حيث اصطف ألوف المشجعين خارج ملعب سانتياجو برنابيو للترحيب بصانع اللعب البلجيكي.



وأصبح هازارد أحدث لاعب يرتدي قميص العملاق الإسباني الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة بعد أن وقع عقدا لخمس سنوات.



وبات هازارد، الذي اجتاز الفحص الطبي في وقت سابق، يتقاسم مع جاريث بيل لقب صاحب أكبر صفقة انتقال إلى ريال مدريد بعدما انضم اللاعب الويلزي قادما من توتنهام هوتسبير في 2013.



وقبل هازارد البالغ من العمر 28 عاما قميص ريال مدريد أمام 50 ألف مشجع مؤكدا ولاءه لناديه الجديد.



وفي حفل التقديم ظهر هازارد برفقة أفراد أسرته واستهل الحديث بتوجيه تحية للحاضرين باللغة الإسبانية قبل أن يواصل حديثه باللغة الفرنسية.



وقال "أتطلع إلى اللعب مع ريال مدريد والتتويج معه بالعديد منالألقاب. كان هذا حلمي منذ الطفولة. كل ما أريده هو الاستمتاع بهذه اللحظة".



وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد توقيع هازارد على العقد مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي قال "إيدن أنت الآن مع الفريق الذي كنت تحلم بالانضمام له. اليوم يتحقق واحد من أحلامك الكبيرة.



"أصبحت تلعب الآن في ريال مدريد وصرت جزءا من هذا النادي وتدافع عن قميصه. برنابيو أصبح بيتك.هنا ستشعر بالحماس ومشاعر الجمهور الذي يرغب في الاستمتاع بموهبتك في كرة القدم".



وأضاف: "سيؤازرك جمهور ريال مدريد في كل مباراة... لأنهم يعرفون قدراتك الكبيرة. أهلا بك في ريال مدريد ونرحب بك في بيتك".



وضم ريال مدريد اللاعب البلجيكي من تشيلسي لخمس سنوات مقابل مبلغ 100 مليون يورو (113 مليون دولار) إضافة إلى حوافز مالية أخرى.



وأظهر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اعجابه باللاعب البلجيكي منذ فترة طويلة وأطلق عليه في 2010 لقب "نجم المستقبل" حين كان هازارد يلعب في ليل. وهازارد ثالث صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محرج أنهاه بلا ألقاب وبفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة بطل الدوري الاسباني.