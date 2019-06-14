حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 14 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك المهنية، المشاريع العقارية كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.



عاطفيًا: راقب جيدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق لها علاقة بالشريك حيّرتك طويلًا وكادت تؤدي إلى المحظور.



صحيًا: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

