حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 14 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنياً: يوم جيد وداعم تحت تاثير القمر من العقرب الصديق الذي يقدم لك الاحتمالات الإيجابية قد تذهب بسفر فجائي أو تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهنية مهمة.



عاطفياً: تمارس سحراً كبيراً على من حولك، وينير لك الحظ الدرب في المجال العاطفي، ويبتسم لك القدر وتحظى بالشخص الذي كنت تحلم به.



صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

